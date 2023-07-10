بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الحكومة: انخفاض البنزين وارتفاع الديزل والكاز عالميا

منذ ساعتين
الحكومة: انخفاض البنزين وارتفاع الديزل والكاز عالميا

وطنا اليوم:انخفضت أسعار البنزين بنوعيه في الأسواق العالمية في الأسبوع الأول من تموز الحالي فيما ارتفعت أسعار السولار والكاز، مقارنة مع معدلات أسعارها في شهر حزيران الماضي، بحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين.
ووفقا للبيانات سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الأول من تموز سعرا بلغ 725 دولارا للطن، مقارنة مع معدل سعره في حزيران الماضي، والذي بلغ 742.1 دولار، بنسبة انخفاض بلغت 2.3 بالمئة.
كما سجل البنزين أوكتان 95 في الأسواق العالمية 779.9 دولار للطن، مقابل 789.8 في حزيران الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 1.3 بالمئة.
وارتفع سعر السولار من 638.9 دولار للطن إلى 652.4 دولار للطن، وبنسبة ارتفاع بلغت 2.1 بالمئة، كما ارتفع سعر الكاز من 688.8 دولار للطن إلى 706.4 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 2.6 بالمئة.
وارتفع سعر زيت الوقود من 419.4 دولار للطن إلى 447.7 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 6.7 بالمئة، وانخفض سعر الغاز البترولي المسال في الأسبوع الأول من تموز الحالي إلى 381.3 دولار للطن، مقارنة مع السعر المسجل في حزيران الماضي والذي بلغ 442.5 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 13.8 بالمئة.
من جهة أخرى، ارتفع معدل خام برنت في الأسبوع الأول من الشهر الحالي ليصبح 76.4 دولار للبرميل، مقارنة مع معدل سعره في شهر حزيران الماضي والذي بلغ 74.7 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 2.3 بالمئة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:29

الأردن يطمح لزيادة وارداته من النفط الخام العراقي

16:23

فيضانات خطيرة وانهيار سدود في تركيا ونيويورك ونيودلهي

16:11

متابعة لزيارة الملك للرصيفة.. العيسوي يواصل لقاءاته مع وجهاء وممثلين عن أبناء وبنات اللواء

16:08

إعادة إطلاق منصة نموّ الأردن لتحفيز الشركات الرقمية

15:29

مذكرة إحضار دولية بحق مشتبه به في قتل زوجته الأردنية

15:18

قلق من انتشار ظاهرة الغش باستخدام الهواتف والسماعات

15:12

طرح فرصة استثمارية لمدينة تسلية على طريق المطار

15:08

القبض على 18 تاجراً ومروجاً ومهرباً للمخدرات

15:02

شاهد : تفاصيل مؤلمة لوفاة طفل في مأدبا برصاصة طائشة

14:57

امتحان الرياضيات.. صعب” للعلمي وسهل للأدبي والتربية تنشر الأسئلة

14:33

طاهر العدوان يضع يده على الجرح..مسألة العطارات تستحق البحث

14:31

وزارة الصحة تطلق حملة إعلامية للتوعية بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية بدعم من الاتحاد الأوروبي

وفيات
وفيات الاثنين 10-7-2023وفيات الأحد 9-7-2023شكر على تعازٍ بوفاة والدة الزميل الإعلامي يونس أبو إصليحوفيات الجمعة 7/7/2023وفاة الشيخ أبو عبد الرحمن وهو يؤم المصلين