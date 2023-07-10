ضبط اعتداءات على خط ناقل مياه في منطقة المغطس البحر الميت

وطنا اليوم:نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع وزارة الداخلية وبالتنسيق مع المنسق الامني لدى الوزارة وشركة مياهنا ومديرية المشاغل المركزية وكوادر مديرية مياه الشونة الجنوبية ومديرية الامن العام حملة لضبط وازالة اعتداءات على خط ناقل رئيسي في منطقة سويمة المزود للعاصمة عمان بمياه الشرب في منطقة مثلث المغطس طريق البحر الميت تمثلت بسحب خطوط كبيرة لتعبئة صهاريج مخالفة وبيع المياه.

وقامت الكوادر الفنية بإزالة الاعتداءت وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين ، وثمنت سلطة المياه جهود الأجهزة الرسمية ومساندتها لكوادرها مؤكدة على انها ستواصل ملاحقتها جميع المعتدين الذين يقومون بالاعتداء على خطوط المياه وحفر الابار المخالفة وبيع المياه دون الحصول على ترخيص .

ودعت وزارة المياه المواطنين إلى الإبلاغ عن اي عملية بيع مياه بالصهاريج غير المرخص