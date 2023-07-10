وفد أردني يزور فلسطين للمشاركة في مؤتمر التمكين الاقتصادي

وطنا اليوم:نظم ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني الاثنين زيارة عمل إلى فلسطين تستمر لمدة أسبوع، للمشاركة مؤتمر التمكين الاقتصادي الرابع بمدينة الخليل في فلسطين.

ويتضمن الوفد 45 رجل أعمال من الأردن يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني نظمي العتمة إن الزيارة ستتضمن حضور فعاليات المؤتمر، وزيارة عدة مصانع فلسطينية والإطلاع على أبرز الصناعات والمنتجات الفلسطينية.

التبادل التجاري الأردني الفلسطيني

وبين العتمة أن لقاءات الأعمال التي يعقدها الوفد الأردني مع ملتقيات وجمعيات رجال أعمال من الخليل ورام الله ونابلس، ستبحث كيفية زيادة التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين وتذليل العقبات والتحديات، لاسيما العراقيل التي تضعها دولة الاحتلال أمام انسياب البضائع بين الأردن وفلسطين.

وأشار العتمة إلى أن الأردن قدم العديد من التسهيلات لرجال الأعمال الفلسطينيين، وأن زيارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني ستبحث مع رجال الأعمال الفلسطينيين التسهيلات التي يحتاجها رجال الأعمال لتعزيز التجارة وتجاوز المعيقات ونقلها إلى الحكومة لتذليل تلك العقبات.

وأعرب العتمة عن أمله بزيادة التبادل التجاري مع فلسطين ومضاعفتها، مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يتجاوز حاجز 200 مليون دولار الذي لا يعبر عن حجم الترابط والعلاقات بين الشعبين.

وأكد العتمة على أن الأردن يمثل بوابة رئيسية للفلسطينين للعالم الخارجي، وأن الوصاية الهاشمية الأردنية تقوم بدورها لحماية والحفاظ على المقدسات في مدينة القدس