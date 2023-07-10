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الإعلان عن اسماء الفنانين في جرش

منذ ساعة واحدة
الإعلان عن اسماء الفنانين في جرش

وطنا اليوم:يشارك في الدورة السابعة والثلاثين من “مهرجان جرش”، عددا من الفنانين الأردنيين والعرب والفرق الموسيقية والفنية المشاركة في فعاليات المهرجان، الذي ينطلق بين 26 من شهر تموز الحالي، وحتى 5 آب المقبل.
فعلى المسرح الجنوبي للمهرجان، يحيي الحفلات كل من عمر العبداللات، هاني متواسي، نجوى كرم، حسين السلمان، راغب علامة، أمل شبلي، خالد عبدالرحمن، محمود سلطان، نداء شرارة، الفنانان حسام ووسام اللوزي، ورامي خالد، حمدي المناصير، سعد أبو تايه، وأسامة جبور، جورج وسوف، صابر الرباعي، ديانا كرزون، وائل كفوري.
وعلى المسرح الشمالي، ثمين حداد، رامي شفيق، غالية بنعلي، مروى ناجي، عبير نعمة، جورج نعمة، الأخوين شحادة، وهاني شاكر، كورال تناغم، بدر رامي، عيسى السقار، وفرقة الموسيقى العربية – دار الأوبرا المصرية.


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