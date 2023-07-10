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شركة إماراتية – أردنية تستحوذ على مستشفى فرح

منذ ساعة واحدة
شركة إماراتية – أردنية تستحوذ على مستشفى فرح

وطنا اليوم:أعلنت الشركة الأردنية – الإمارتية ستراتيجيا العساف القابضة للاستثمار استحواذها على كافة أسهم شركة مجمع فرح الطبي ومستشفى فرح للمرأة والطفل وسداد الديون كاملة، وفق مأ أوضحه مصدر مسؤول في الشركة المستحوذة .
ووفقا للاتفاقية توصل مستشفى فرح إلى طرح جميع أسهمه للشركة الإمارتية – الأردنية وعلى استحواذ كامل، يتضمن سداد التزامات المستشفى للبنوك والموردين وحقوق العمال.
وفي إطار هذه الصفقة، وفق كتاب، جرى توقيع اتفاقية البيع بين ورثة المرحوم الدكتور زيد الكيلاني وبصفتهم شركاء ومالكي حصص (أسهم) في شركة مجمع فرح ذات المسؤولية المحدودة و شركة ستراتيجيا العساف وموطنها دبي.
وتتطلع الشركة الجديدة لإعادة مستشفى فرح إلى مكانه الأصلي كصرح طبي ساهم منذ تأسيسه في استقطاب السياحة العلاجية للأردن، ورفد السوق المحلي والإقليمي بالخبرات الطبية ممن تتلمذوا على يدي مؤسس المستشفى المرحوم الدكتور زيد الكيلاني.
وسيتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة، وفقا للمصدر، وإبلاغ الموظفين في وقت لاحق من عصر اليوم الإثنين.
يذكر أن قاضي محكمة بداية عمان الغرفة الاقتصادية أصدر قرارا في وقت سابق يقضي بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة مجمع فرح الطبي ذات المسؤولية المحدودة، “مستشفى فرح” في جبل عمان ولستة من الورثة الأحياء منهم والأموات على خلفية قضية ضد المستشفى وصاحبه والورثة من قبل بنوك في الأردن


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