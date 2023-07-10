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قرار من الوزير حنيفات بخصوص السلع الزراعية

منذ ساعة واحدة
قرار من الوزير حنيفات بخصوص السلع الزراعية

وطنا اليوم:أعلن وزير الزراعة خالد حنيفات، عن إزالة قيود الرخص على 84 سلعة زراعية مثل زيت الزيتون والأخشاب؛ لفتح باب التصدير والاستيراد دون أية إجراءات.
وقال حنيفات إن الوزارة قامت بإلغاء استهداف 80 بندًا للتعرفة الجمركية، إذ كانت الوزارة في السابق تعمل على فحص منتجات زراعية وتشرف على الأوراق اللازمة في المراكز الحدودية، موضحًا أن القرار جاء كون المؤسسة العامة للغذاء والدواء تقوم بفحصها.
وبين، أن الوزارة أيضا قامت بمراجعة شروط رخص استيراد المنتجات سواء النباتية أو الحيوانية، حيث استندت المراجعة على شرط قبول التحقيق على أرض الواقع في الوقت الراهن، وبناء على ذلك جرى إلغاء 400 شرط للاستيراد، وتعديل 400 شرط أيضا، وبالإضافة إلى دمج 400 شرط.
ولفت إلى أن المراجعة اثمرت عن إلغاء وتعديل ودمج أكثر من ألف شرط من شروط رخص الاستيراد


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