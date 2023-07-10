بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

بينهم أطفال.. 6 قتلى في هجوم على حضانة بالصين

منذ ساعة واحدة
Parents wait outside a school during the first day of the National College Entrance Examination (NCEE), known as gaokao, in Nanjing, in China's eastern Jiangsu province on June 7, 2023. (Photo by AFP) / China OUT

وطنا اليوم:قتل ستة أشخاص وجرح آخر في هجوم على دار حضانة بإقليم غوانغدونغ، جنوب الصين، الاثنين، وفق متحدثة باسم حكومة المدينة.
وقالت “بين الضحايا معلم واثنان من الأهالي وثلاثة تلاميذ … واعتقل مشتبه به”.
ولم تقدم المزيد من التفاصيل بشأن هويات وأعمار الضحايا، ولا عن السلاح المستخدم في الهجوم الذي وقع في مدينة ليانجيانغ.
وأضافت “اعتُقل مشتبه به”، مؤكدة أن الشرطة بدأت تحقيقات.
وقع الهجوم قرابة الساعة 7.40 صباحا (23.40 بتوقيت غرينتش)، حسبما ذكرت وكالة نيوز نتورك الصينية الرسمية.
وتحظر الصين بشدة حيازة المواطنين للأسلحة، ووقع عدد من حوادث الطعن في السنوات القليلة الماضية.
وسُجلت هجمات قاتلة استهدفت بشكل خاص مدارس على مستوى البلاد، ما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية المحيطة بالمدارس


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:20

الآلاف يشاركون بجنازة وافد مصري في مادبا

10:16

إعلان تأجير قطع أراضي لغايات إقامة مشاريع

10:11

طالبة من قسم التغذية السريرية والحميات في فيلادلفيا تفوز بمسابقة الغذاء الذكي 2023‎

10:03

الأمير فيصل بن الحسين نائبا للملك

09:57

علان: فوضى تسود قطاع الألبسة بسبب تنامي حجم الطرود البريدية

09:50

قرار من الوزير حنيفات بخصوص السلع الزراعية

09:46

يوم تاريخي.. أكثر من 134 ألف رحلة طيران تحلق في سماء العالم

09:43

وفيات الاثنين 10-7-2023

09:40

ضبط مركبة تسير بسرعة 208 كم/ساعة على الطريق الصحراوي

09:37

الصحة تتصدر قائمة الشكاوى على الوزارات بـ2023

09:26

3 وفيات بحوادث منفصلة في الزرقاء والشوبك

09:19

مدير مهرجان جرش: ويستمر الفرح .. تحبّباً بفرح الأردن الكبير

وفيات
وفيات الاثنين 10-7-2023وفيات الأحد 9-7-2023شكر على تعازٍ بوفاة والدة الزميل الإعلامي يونس أبو إصليحوفيات الجمعة 7/7/2023وفاة الشيخ أبو عبد الرحمن وهو يؤم المصلين