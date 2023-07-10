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العثور على جثث أربعة سجناء قضوا شنقا في الإكوادور

منذ ساعة واحدة
العثور على جثث أربعة سجناء قضوا شنقا في الإكوادور

وطنا اليوم:أعلنت السلطات في الإكوادور الأحد، أن أربعة سجناء قضوا شنقا في أحدث فصول العنف في سجونها.
وعقب ذلك قال المكتب الوطني للسجون عبر تطبيق واتساب للتواصل الاجتماعي إنه خلال عملية تفتيش لعنابر السجن، عثر طاقم جهاز مراقبة الأمن والسجون على أربعة سجناء بلا إشارات حيوية، مع مؤشرات على أنهم شنقوا.
وأضاف “أن الواقعة حصلت في سجن في بورتوفييخو في جنوب غرب البلاد”.
وأوقعت أعمال عنف على صلة بعصابات المخدرات 420 قتيلا على الأقل في العام 2021، بحسب السلطات في البلاد.

سجون الإكوادور
وأصبحت سجون الإكوادور واحدة من الأسوأ في أميركا اللاتينية، إذ تسعى مجموعات للسيطرة على سوق المخدرات وطرق التهريب.
ويوجد في الإكوادور 36 سجنا بقدرة استيعابية تبلغ نحو 30 ألف سجين، علما بأن عدد السجناء يبلغ 31 الفا و321 سجينا، وفق بيانات رسمية، يضاف إليهم موقوفون بتهريب المخدرات.
وتقع الإكوادور بين كولومبيا والبيرو، أكبر منتجين للكوكايين في العالم، إذ ضبطت سلطاتها 445 طنا من المخدرات منذ أن وصل غييرمو لاسو إلى الرئاسة في أيار/مايو 2021


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