السقاف: قطاعات الاستثمار بالمنصة تتوافق مع رؤية التحديث

وطنا اليوم:قالت وزير الاستثمار خلود السقاف، الأحد، إنّ قطاعات الاستثمار الموجودة على منصة (استثمر في الأردن – Invest.jo) الجديدة تحتوي على احتياجات تتوافق مع القطاعات في رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضافت السقاف، أن إدخال قطاعات قادرة على جذب الاستثمار في الأردن تتوافق أيضا مع سياسة الترويج التي صدرت قبل شهرين في وزارة الاستثمار للأعوام 2023-2026 .

ولفت، إلى أن أهم القطاعات “الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الحياتية، والرعاية الصحية والسياحة، والتعدين، والصناعات الغذائية، والملابس، وصناعة الأفلام، بالإضافة إلى مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

وبينت أن الخارطة الاستثمارية موجودة على المنصة لاطلاع المستثمر، ولتسهيل التواصل مع المستثمرين محليا أو خارجيا، ولتمكينهم من التعرف على بيئة الأعمال في الأردن.

وأشار، إلى أنه يمكن للمستثمر معرفة أسباب تحفيز الاستثمار في الأردن، حيث إنه يوجد مواقع استراتيجية، وحوافز، وقوى عاملة مؤهلة، ودعم حكومي، وبيئة داعمة لريادة الأعمال.

وبينت، أنه يوجد قصص نجاح في الأردن وضعت على المنصة للاطلاع عليها من قبل المستثمر، إضافة إلى وجود شهادات من مستثمرين أجانب وأردنيين استثمروا في الأردن.

وكانت وزارة الاستثمار، قد أعلنت عن إطلاقها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، منصة (استثمر في الأردن – Invest.jo)، كأول منصة إلكترونية ترويجية تفاعلية في المملكة خاصة بالمستثمرين باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليًّا وعالميًّا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الأعمال في المملكة.

وكشفت السقاف استكمال 16 قطاع أساسي الشهر المقبل تشمل على فرص استثمارية، وعلى كيفية ماذا يحتاجه المستثمر حتى يؤسس أعماله في الـأردن والحوافز والتشريعات.

وقالت إنّه تم وضع رابط للخدمات الإلكترونية التي نقدمها من خلال وزارة الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطنا مع الدول كافة والتي يستطيع أي مستثمر سواء محلي أو أجنبي أنه يستفيد من اتفاقيات التجارة الحرة، ووضعنا أسئلة شائعة وآخرها عن المناطق التنموية وأيضا المخططات الشمولية ومن هو المطور الرئيسي ووضعنا رؤيتنا ومن نحن كوزارة استثمار.

“حسب سياسة الترويج لدينا قرابة 2 مليار خلال السنتين المقبلتين، وهو مع رؤية التحديث الاقتصادي، ونحن نهدف إلى 30 مليار خلال الـ 10 سنوات المقبلات”، حسب السقاف