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بسبب البكاء.. مصرية تقوم بإلقاء طفلتها من الطابق الثاني

منذ 3 ثواني
بسبب البكاء.. مصرية تقوم بإلقاء طفلتها من الطابق الثاني

وطنا اليوم:تمكن رجال الأمن في مصر من ضبط سيدة بمحافظة الدقهلية، أقدمت على إلقاء طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات من شرفة الطابق الثاني علوي، وقد سبق اتهامها في قضية دعارة وتبديد.
وكانت السلطات المصرية تلقت إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى السنبلاوين بالمحافظة ذاتها، بوصول الطفلة (م.أ.ع) 3 سنوات مصابة باشتباه بكسور بالفخذ الأيسر وكدمات بفروة الرأس بادعاء سقوط من مكان مرتفع.
وبسؤال (د.ي. أ)، 25عامًا، خالة الطفلة، اتهمت شقيقتها “ش”، 22 عامًا ربة منزل بإلقاء الطفلة من شرفة الطابق الثاني بسبب ارتفاع صوت بكائها وصراخها.
وتمكنت السلطات من ضبط المتهمة ومواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، وبالفحص تبين أن المتهمة سبق اتهامها في قضيتي (دعارة – تبديد).
وبحسب مصدر امني، تم تحرير محضر، وبالعرض على النيابة العامة قررت بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات


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