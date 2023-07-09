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تفاصــيل مروعة بمقتـــل شاب أردني في نيويورك

منذ ساعة واحدة
تفاصــيل مروعة بمقتـــل شاب أردني في نيويورك

وطنا اليوم:أنهت يد الغد حياة شاب أردني ثلاثيني، بإطلاق النار عليه بمكان عمله في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما أفاد شقيقه.
الشاب المغدور “بسام عبد الرحمن الخطيب” أب لطفلين ويعمل في محل تجاري، إذ أقدم ملثمون في مدينية نيويورك، على قتله بإطلاق النار تجاهه في مكان عمله.
وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادثة، دخول ملثمين لمكان عمل الشاب الأردني وإطلاق النار عليه وقتله.
وقال شقيق المغدور: إن العائلة طالبت السفارة الأردنية في واشنطن بالتحرك لدى الحكومة الأمريكية والكشف عن منفذي الحادث وتقديمهم للعدالة.
من جهته قال الناطق الإعلامي في وزارة الخارجدية وشؤون المغتربين سنان المجالي: إن الوزارة تتابع أنباء مقتل أردني في نيويورك، من خلال السفارة الأردنية في واشنطن، التي تنظر التفاصيل من السلطات الأمريكية


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