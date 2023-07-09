طرح مشروع مسلخ عمّان الجديد بقيمة 60 مليون دولار

وطنا اليوم:طرحت وزارة الاستثمار عبر منصتها الإلكترونية فرصة للاستثمار بإنشاء مسلخ جديد في عمّان يحل محل المسلخ الأساسي الحالي التابع لأمانة عمان الكبرى، بحجم استثمار متوقع بـ 60 مليون دولار أميركي وبمعدل عائد داخلي متوقع 15-17%.

ووفق بيانات ، تعمل أمانة عمان الكبرى (GAM) على إنشاء مسلخ جديد لتلبية الطلب المتزايد على اللحوم والدواجن في عمان، حيث سيحل المسلخ الجديد محل المسلخ الأساسي الحالي التابع لأمانة عمان الكبرى، بالإضافة إلى المسالخ الموجودة في الرصيفة والزرقاء.

وسيتم تجهيز مسلخ عمان الجديد بأحدث التقنيات وبسعة كافية لتلبية الطلب المتوقع على اللحوم والدواجن في أمانة عمان الكبرى والزرقاء والرصيفة خلال الـ 25 سنة المقبلة، وسيتوافق المسلخ الجديد مع أعلى معايير النظافة والصحة العامة المتعلقة بذبح الحيوانات ومعالجة الطعام.

ويتكون الموقع الذي خصصته أمانة عمان الكبرى من ثلاث قطع أراضي تبلغ مساحتها الإجمالية 140 ألف متر مربع (صافي 138 ألف متر مربع) في منطقة الماضونة، بالقرب من سوق المواشي، ويقع في منطقة أُحد في المنطقة الشرقية من عمان.

ويتألف الموقع من أراضٍ مستوية تقريبًا بالكامل، مما يجعله مناسبًا للبناء. كما أنه متصل جيداً بشبكات الطرق ويتمتع بسهولة الوصول إلى مطار الملكة علياء الدولي ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وطرق التصدير البرية إلى العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.

وسيتم بناء مسلخ عمان الجديد بسعة كافية لتلبية الطلب المتوقع في أمانة عمان الكبرى والزرقاء والرصيفة للـ 25 سنة المقبلة، وستتوافق عمليات الذبح والخدمات المتعلقة بها مع جميع المواصفات القياسية الأردنية المعمول بها، وقواعد النظافة التابعة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى لوائح الذبح الإسلامي (الحلال).

وأوضحت المنصة أن خدمات الذبح لسكان أمانة عمان الكبرى والرصيفة والزرقاء ستتحسن وفقاً لأفضل الممارسات الدولية لمتطلبات المعالجة والنظافة، وسيتم بناء صالة عرض للحوم أيضاً، كما يجري الآن إضافة تحسينات في منشآت الذبح القائمة حالياً في أمانة عمان الكبرى والزرقاء والرصيفة، بهدف التخفيف من التأثيرات البيئية والاجتماعية السلبية لهذه المنشآت على المجتمعات المحيطة. كما سيقلل المسلخ الجديد من تأثيره البيئي من خلال محطة معالجة مياه الصرف الصحي المتطورة، حيث سيتم استخدام المياه المعالجة لتطبيقات إضافية داخلية أو زراعية (الري بشكل رئيسي)، وسيتم بناء محطة توليد طاقة من النفايات.

وسيتلقى جميع موظفي المسلخ الجديد تدريباً شاملاً على كيفية التعامل مع اللحوم ومعالجتها، وسيتم ربط شهادات إكمال التدريب بالرخص المهنية.

وبحسب المنصة، سيعتمد نموذج أعمال المسلخ الجديد على حجم المواشي والدواجن التي يتم التعامل معها، والتي تزداد سنوياً نتيجة لزيادة السكان وزيادة الاستهلاك، وستضع أمانة عمان الكبرى ضوابط جديدة لضمان قيام كافة مستخدمي المسلخ من دفع رسوم الذبح المترتبة عليهم، حيث ستعود إيرادات المسلخ الجديد بالنفع على المستثمر وأمانة عمان الكبرى في آن واحد.

ويتم حالياً تقطيع الماشية إلى أربعة أجزاء، باستثناء الأغنام والدواجن حيث تبقى كاملة، كما سيستمر المسلخ الجديد في هذا الإجراء وسيقدم منتجات وخدمات جديدة مثل نزع العظام من الماشية والأغنام والدواجن، والقيام بعمليات التعبئة والتغليف للحوم الحمراء والدواجن والتعبئة بالتفريغ الهوائي، وخدمات التخزين (مبرد أو مجمد)، بالإضافة إلى توفير سوق للحوم الحمراء والدواجن والأسماك.

ويتضمن المشروع الميزات والمرافق التالية: المبنى الرئيسي، والبنية التحتية، خط الماشية، خط الأغنام، خط الدواجن، معدات وآليات وحدة الصرف الصحي، نظام الطاقة الشمسية، المياه الساخنة.

وأشارت المنصة إلى أن المطلوب من المستثمر، المشاركة في هذا المشروع من خلال نموذج تصميم-بناء-تشغيل-نقل (DBOT) بين أمانة عمان الكبرى والمستثمر، ويُفضل إجراء المشروع تحت إشراف أمانة عمان الكبرى وذلك لضمان تطبيق اللوائح الجديدة، وتحسين استخدام مرافق المسلخ الجديد.