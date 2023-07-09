مشروع لشبكة توزيع الغاز بقيمة 537 مليون دولار في عمان والزرقاء

وطنا اليوم:أدرجت وزارة الاستثمار على منصة “استثمر في الأردن” التي اطلقتها اليوم الأحد، العديد من الفرص الاستثمارية، منها مشروع شبكة توزيع الغاز الهادف إلى توفير إمدادات غاز منخفضة التكلفة في عمان والزرقاء؛ مما يسهم في تعويض الأرتفاع في أسعار الوقود.

وتضمن المشروع، تنفيذ شبكة أنابيب رئيسية 61 كم لتكون متصلة بشبكات “المنبع” و”المصب” التي ستوفر الغاز لتزويد القطاعات المنزلية والتجارية والفندقية والصناعات الخفيفة وقطاع النقل بالغاز الطبيعي في مناطق مدينتي عمان والزرقاء.

وبحسب المنصة يبلغ حجم الاستثمار المتوقع في المشروع 537 مليون دولار أميركي، بمعدل عائد داخلي متوقع 16بالمئة .

وأشارت المنصة إلى أن القيمة المضافة للمشروع تتمثل بأن مشروع توريد الغاز الطبيعي سيشكل مصدر طاقة صديقًا للبيئة مقارنة بمصادر الطاقة المشتقة من النفط، وأنه سيعمل على التوفير في تكلفة الطاقة مقارنة بالغاز البترولي المسال (حتى مع الدعم)، وغاز التدفئة، والديزل، وبالتالي سيسهم التحول إلى الغاز الطبيعي في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

أما فوائد المشروع, فتتمثل بتوفير بديل منخفض التكلفة للوقود السائل للمستهلك, وتعزيز استخدام الغاز الطبيعي في قطاعات مختلفة لتقليل الاعتماد على الوقود الثقيل، وبالتالي تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة, وزيادة تنافسية الصناعات من خلال خفض تكاليف إنتاجها.

كما يعمل على الاستغلال الأمثل لمهارات وموارد القطاع الخاص في تصميم مرافق الشبكة، وتنفيذها، وتشغيلها، وصيانتها, وتطوير سوق الغاز الطبيعي التجاري (بما في ذلك تدريب مهندسي الغاز لاكتساب مهارات جديدة)، وتوفير فرصة استثمارية للشركات والمستثمرين الأردنيين وإيجاد فرص عمل.

وتضمنت المنصة إضاءات مهمة للمشروع هي: زيادة استخدام الطاقة النظيفة من قبل الصناعات, وبلغ متوسط كميات الغاز الطبيعي المستهلكة في العمليات الصناعية 24 مليون قدم مكعب يومياً عام 2021, والنمو في استخدام الغاز كمصدر رئيسي للطاقة في الصناعات, وقرب تجمع الصناعات الكبيرة بين الزرقاء وعمّان, وزيادة الأنشطة التجارية والإنتاج الصناعي, وتغيير في سلوك استهلاك الطاقة.

وتضمن المشروع محطة تقع بين عمان والزرقاء, وشبكة ضغط عالية من الفولاذ المقاوم للصدأ بقيمة 16 بارج (للصناعات الخفيفة/الصغيرة وشبكة أربعة بارج), وشبكات بولي إيثيلين بقيمة أربعة بارج (للصناعات الثقيلة/الكبيرة وشبكة 0.1 بارج), وشبكات بولي إيثيلين بقيمة 100 ميلي بارج (للمشاريع السكنية), وخطوط أنابيب منزلية بقيمة 20 ميلي بارج، وعدادات، ومنظمات (للأجهزة المنزلية).

وحدد المشروع المطلوب من المستثمر في المشروع تصميم شبكة الغاز، وبنائها، وتمويلها، وتشغيلها، وصيانتها بموجب عقد إيجار طويل الأجل بمدة محددة، وبعد انتهاء المدة سيتم نقلها إلى القطاع العام.

أما عوامل نجاح المشروع التي حددتها المنصة فهي التناغم بين عقود إمداد الغاز الحالية, تشجيع الحكومة على استخدام الغاز الطبيعي في جميع القطاعات, بناء شبكة ستسمح باستخدام الهيدروجين في المستقبل, خيار عقد بناء-تشغيل-نقل(BOT) , والموائمة بين قيمة الدعم المالي والإستهلاك (Balancing of Subsidies).