الصفدي يدعو غرف تجارة الرياض لزيارة الأردن

وطنا اليوم:وصل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي والوفد النيابي المرافق له إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد.

وكان في استقبال الوفد في مطار الملك خالد بن عبد العزيز، رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله آل الشيخ.

ووفقًا لبيان صادر عن مجلس النواب، أكد الصفدي عمق علاقات البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، معرباً عن تطلعه والوفد النيابي إلى تعزيز التعاون البرلماني المشترك خدمة للشعبين الشقيقين وقضايا أمتنا المركزية.

وخلال الاستقبال رحب رئيس مجلس الشورى السعودي بالصفدي والوفد المرافق، متطلعا إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين البلدين، لا سيما العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب الأردني ومجلس الشورى السعودي ، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين.

وحضر الاستقبال عضو مجلس الشورى عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية عبدالمحسن بن محمد المنيف، وسفير الأردن لدى السعودية علي الكايد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، وعدد من المسؤولين في مجلس الشورى السعودي.

والتقى الصفدي بمسؤولين في غرفة تجارة الرياض والتي تعد من كبرى غرف التجارة العربية وتضم 35 غرفة تجارة، حيث جرى التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين غرف التجارة الأردنية السعودية والاستفادة من الخبرات في كلا البلدين، وقد وجه الصفدي خلال اللقاء دعوة للأشقاء في غرف التجارة بالرياض إلى زيارة الأردن من أجل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

من جهتهم، أكد مسؤولون في غرف تجارة الرياض حرصهم على التعاون المشترك والاستفادة من التجربة الأردنية في القطاعات الصحية والسياحية والبنى التحتية.

ومن المنتظر أن يعقد الصفدي وآل الشيخ، غدا الاثنين، مباحثات رسمية في مقر مجلس الشورى السعودي من أجل تعزيز التعاون البرلماني المشترك.

ويضم الوفد النيابي: مساعد رئيس مجلس النواب رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية ذياب المساعيد، وصالح أبو تايه، ومحمد بني ياسين، ومحمد عبابنة وسلامة البلوي.