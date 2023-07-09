بقيمة 12 مليون دينار.. فرصة استثمارية لإنشاء مدينة ترويحية في عمّان

وطنا اليوم:طرحت وزارة الاستثمار، من خلال منصتها الإلكترونية، فرصة للاسثمار لإنشاء “مدينة تسلية وترويح سياحي”، بحجم استثمار متوقع يبلغ 12 مليون دولار، وبعائد داخلي متوقع بنسبة 15.2%.

وأشارت المنصة إلى أن المشروع يتضمن تطوير مدينة تسلية وترويح سياحي على قطعة أرض بالقرب من منتزه غمدان، على طريق المطار، حيث “تعاني المدينة من نقص مثل هذه المرافق في عمّان”، حيث يمكن أن تستوعب مدينة الترفيه والتسلية هذه ما بين 140,000 و310,000 زائر سنوياً.

ومن المقرر، وفق المنصة، أن تقدم هذه المدينة مجموعة من العروض والأسعار تتناسب ومختلف شرائح المجتمع، حيث ستشمل المكونات الرئيسية للمشروع متنزها عاما، وعروض طعام ومشروبات، ومحلات تجارية، وألعابا مائية، وألعاب واقع افتراضي.

ويهدف المشروع إلى توفير تجربة ترفيهية ممتعة للعائلات، مع تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة في المنطقة.

وأسست أمانة عمّان الكبرى (GAM) شركة رؤية عمّان للتطوير والاستثمار، وهي مملوكة بنسبة 100% لأمانة عمّان، لتكون مطورا رئيسيا ومديرا لأصول أكثر من 5000 قطعة أرض وعقار تملكها الأمانة في عمّان، حيث تهدف الشركة إلى تسهيل وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في الأصول الاستراتيجية التي تلبي احتياجات السوق والمستثمرين على حد سواء.

المنصة، أشارت إلى أنه من المتوقع أن يتم بناء مشروع “مدينة تسلية وترويح سياحي” على قطعة أرض بمساحة 54,672.90 متراً مربعاً في موقع متميز على طريق مطار الملكة علياء الدولي، على بعد 18 كيلومتراً من المطار و12 كيلومتراً من وسط المدينة؛ مما يوفر إمكانية الوصول السهلة إلى المشروع.

وأضافت أنه “على الرغم من صغر مساحة موقع المشروع نسبياً إلا أنه يمكن لشركة رؤية عمان توفير قطع أراضي مجاورة لتوسيع المرافق عند الحاجة. يحيط بالموقع المخصص لهذا المشروع عدد من المشاريع الاستثمارية مثل مدرسة الشويفات الدولية وحديقة الألعاب المائية في عمان”.

وتتميز القطعة بأنها قابلة للتطوير، ويسهل الوصول إليها، مع توفر الاتصال بالإنترنت، إضافة إلى تمتعها بتضاريس ملائمة. تُقدَّر قيمة القطعة الحالية بـ300 دينار أردني لكل متر مربع، بقيمة إجمالية تبلغ 16.2 مليون دينار أردني.

وأوضحت المنصة أن هذه الأراضي حالياً هي خارج التنظيم، مع ذلك يمكن تحويل صفة استعمالها إلى استخدام متعدد، حيث سيتم تقسيم الأرض إلى خمس مناطق رئيسية؛ منطقة المتنزه العام، وثلاث مناطق مخصصة للترفيه ذي طابع مميز (تشمل المساحات الداخلية والخارجية)، ومواقف السيارات، وسيتم تطوير المرافق الداعمة مثل المكاتب، والمناطق التقنية، والمتاجر وفقاً لذلك.

وعن القيمة المضافة للمشروع، بينت المنصة أنه “على الرغم من وجود العديد من معالم الترفيه في عمّان، إلا أن معظمها صغير نسبياً، وهناك حاجة كبيرة إلى مدينة تسلية وترفيه كبيرة وتقدم خدمات عالية الجودة، حيث سيجذب إنشاء مدينة ترفيهية ومتطورة وعالية الجودة في عمّان العديدَ من الزوار والسياح وسكان المنطقة؛ مما يعزز النشاط الاقتصادي، ويوفر فرص عمل جديدة”.

إضافة إلى ذلك، ستسهم هذه المدينة في تحسين جودة حياة السكان من خلال توفير مكان للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والتسلية، وعند التقدم نحو النجاح والنمو، يمكن استغلال الأراضي المجاورة للتوسع وإضافة المزيد من مرافق الجذب السياحي.

وسيقدم المشروع خيارات ترفيه، تشمل متنزه عام مقابل رسوم دخول معتدلة (يُوصى بتسعيرة تصل إلى 5 دنانير أردني للشخص الواحد شاملة أجرة المواقف، مع سعر تفضيلي للعائلات)، بحيث يضم هذا المتنزه مناطق خضراء، ومناطق للألعاب البسيطة (مخصصة للأطفال)، وألعاب كرنفالية، ومجموعة من الأكشاك المخصصة لبيع الوجبات الغذائية والمشروبات. كما يشمل أيضاً قاعات متعددة الاستخدامات يمكن استئجارها للمناسبات.

وتشمل أيضا 3 مناطق مخصصة للترفيه؛ واحدة تستهدف الأطفال الصغار (بين عمر 2-14 سنة) ولبقية أفراد العائلة، ومنطقة ألعاب إلكترونية، ومدينة ألعاب واقع افتراضي.

والمطلوب من المستثمر؛ تمويل كافة تكاليف أعمال البناء، وتوفير الموجودات الثابتة والمعدات الترفيهية للمشروع، ودفع تكاليف استئجار الأرض، والقيام بإدارة وتشغيل المشروع بأكمله.

وستقوم رؤية عمان بإتمام خطة المشروع الرئيسية، وتوفير البنية التحتية، وتطوير المتنزه العام ومناطق انتظار السيارات، فيما ستتضمن الشراكة المقترحة ونماذج التشغيل مع رؤية عمان (استئجار الأرض من شركة رؤية عمان لفترة طويلة، وعقد شراكة مشترك)