بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الصناعة والتجارة توضّح بشأن أسعار الدواجن في الأسواق

منذ 3 ثواني
الصناعة والتجارة توضّح بشأن أسعار الدواجن في الأسواق

وطنا اليوم:قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إن أسعار الدجاج شهدت انخفاضًا واضحًا في السوق المحلي من خلال المتابعة اليومية التي تقوم بها فرق الرقابة على الأسواق في الوزارة.
وأضافت الوزارة، أن سعر الدجاج الطازج يتراوح لهذا اليوم ما بين 1.99-2.49 دينار، لافتة إلى وجود كميات كافية من الدجاج الطازج في جميع المولات التجارية والمحلات التجارية والنتافات.
ونوهت إلى دجاج النتافات يتراوح سعره اليوم من 1.59-1.90 دينار ويختلف من منطقة لأخرى، موضحة أنه تم اليوم الأحد ذبح 30 ألف طير دجاج في مسلخ عمان وكميات كبيرة أخرى في مسالخ الشركات المنتجة للدجاج.
ولفتت إلى انخفاض سعر الجملة للدجاج الطازج في مسلخ عمان من 2.30 الأسبوع الماضي الى 2.00 دينار بحده الأعلى و1.90 بحده الأدنى اليوم الأحد.
وختمت، “تم رصد العديد من العروض على الدجاج المجمد في العديد من المولات التجارية في عمان والمحافظات”.
في حيت وصلت مجموعة من شكاوى بشأن ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق، خلال الفترة الماضية؛ لترد الوزارة بأن الأسعار قد شهدت انخفاضًا ملموسًا


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:54

تحذيرات مهمة .. موجة حر منتظرة في الأردن

15:18

غضب على الشرطة الأميركية.. عناصرها طرحوا حامل سمراء على الأرض

15:06

الطاقة النيابية تطالب برفع عمولة محطات المحروقات

15:00

ارتفاع الإقبال على الذهب بنسبة 25%

14:34

إيعاز من الداخلية للشركات ومتعهدي الحفلات

14:18

الحبس لموظف في العقبة أساء استعمال السلطة

14:14

إطلاق أول منصة ترويجية تفاعلية بالمملكة .. استثمر في الأردن

14:10

بنك الإسكان يطلق أول مركز بيانات معياري حاصل على اعتماد Tier III‎

14:06

منتدى اقتصادي أردني مع دول (آسيان) قبل نهاية العام الحالي

14:03

مستوطنون يهاجمون مزارعًا غرب أريحا ويهدمون أجزاء من السوق القديم وسط الخليل

13:56

الحكومة: 3 آلاف مركز لتحفيظ القرآن الكريم في المملكة

13:48

الساكت يعلق على الجدل الذي أثاره مشروع العطارات

وفيات
وفيات الأحد 9-7-2023شكر على تعازٍ بوفاة والدة الزميل الإعلامي يونس أبو إصليحوفيات الجمعة 7/7/2023وفاة الشيخ أبو عبد الرحمن وهو يؤم المصلينالدكتور ماجد ابو جابر في ذمة الله