الصناعة والتجارة توضّح بشأن أسعار الدواجن في الأسواق

وطنا اليوم:قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إن أسعار الدجاج شهدت انخفاضًا واضحًا في السوق المحلي من خلال المتابعة اليومية التي تقوم بها فرق الرقابة على الأسواق في الوزارة.

وأضافت الوزارة، أن سعر الدجاج الطازج يتراوح لهذا اليوم ما بين 1.99-2.49 دينار، لافتة إلى وجود كميات كافية من الدجاج الطازج في جميع المولات التجارية والمحلات التجارية والنتافات.

ونوهت إلى دجاج النتافات يتراوح سعره اليوم من 1.59-1.90 دينار ويختلف من منطقة لأخرى، موضحة أنه تم اليوم الأحد ذبح 30 ألف طير دجاج في مسلخ عمان وكميات كبيرة أخرى في مسالخ الشركات المنتجة للدجاج.

ولفتت إلى انخفاض سعر الجملة للدجاج الطازج في مسلخ عمان من 2.30 الأسبوع الماضي الى 2.00 دينار بحده الأعلى و1.90 بحده الأدنى اليوم الأحد.

وختمت، “تم رصد العديد من العروض على الدجاج المجمد في العديد من المولات التجارية في عمان والمحافظات”.

في حيت وصلت مجموعة من شكاوى بشأن ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق، خلال الفترة الماضية؛ لترد الوزارة بأن الأسعار قد شهدت انخفاضًا ملموسًا