ارتفاع الإقبال على الذهب بنسبة 25%

وطنا اليوم:قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، الأحد، إن الإقبال على الذهب تحسن بنسبة 25%، مقارنة بفترة قبل عيد الأضحى، مشيرا إلى أن الإقبال كان أقل من المتوقع.

وأضاف علان،أن فترة بعد عيد الأضحى تزداد الأعراس والأفراح، الأمر الذي يرفع الإقبال على الذهب.

وتوقع ارتفاع الطلب بعد انتهاء فترة امتحان الثانوية العامة.

بلغ سعر شراء غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية 39.40 دينارا، مقابل 37.70 دينارا للبيع لمحال الصاغة، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر شراء غرام الذهب لعياري 24 و18 عند 46.4 و35 دينارا على التوالي.

وبين علان أن سعر الليرة الإنجليزي بلغ 315 دينارا وسعر الليرة الرشادي بلغ 276 دينارا