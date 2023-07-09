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مستوطنون يهاجمون مزارعًا غرب أريحا ويهدمون أجزاء من السوق القديم وسط الخليل

منذ ساعة واحدة
مستوطنون يهاجمون مزارعًا غرب أريحا ويهدمون أجزاء من السوق القديم وسط الخليل

وطنا اليوم:هاجم مستوطنون الأحد، البدو في طريق المعرجات غرب مدينة أريحا، ورعوا أبقارهم في أراضيهم المزروعة.
وقال المشرف العام لمنظمة “البيدر” للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات بيان صحفي، إن مستوطنين هاجموا منزلي الشقيقين عيد وعايد أحمد فزاع كعابنة، في المعرجات الفوقا، واطلقوا الأبقار في أراضيهم المزروعة بالزيتون والأشجار، ومنعوهم من الدفاع عن مزروعاتهم.
وأضاف المليحات، أن المستوطنين قاموا بوضع مادة مجهولة في تنك المياه المخصص لهم، وتلويث مصادر المياه، مما أثار حالة من الرعب والهلع بين المواطنين
الى ذلك هدم مستوطنون الأحد، أجزاء من السوق القديم وسط مدينة الخليل وذلك تحت حماية قوات الاحتلال.
وأفادت مصادر من بلدية الخليل أن عددا من المستوطنين أقدموا على هدم أقواس خارجية في السوق القديم، تحت حماية جيش الاحتلال، مضيفة أن بلدية الخليل حصلت على أمر احترازي من محكمة الاحتلال بوقف بناء 31 وحدة استيطانية في السوق القديم منذ عام 2017 وحتى عام 2021.
وتابع مجلس الاستيطان الأعلى سماحه باستكمال البناء، ليعود المستوطنون منذ فترة إلى أعمال الحفر والبناء والتخريب، ويشار الى ان السوق القديم مغلق منذ عام 1983


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