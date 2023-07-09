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الساكت يعلق على الجدل الذي أثاره مشروع العطارات

منذ ساعة واحدة
الساكت يعلق على الجدل الذي أثاره مشروع العطارات

 

وطنا اليوم – قال الكاتب الصناعي مهندس موسى الساكت في تغريدة له نسرها عبر تويتر تعليقا على الجدل الدائر بشان مشروع العطارات بان المشروع والذي من المفترض أن يحقق طموحات وطنية ومنفعة اقتصادية كبيرة بتوفير طاقة رخيصة باستخدام الصخر الزيتي احد اهم مواردنا الطبيعية. أصبح للاسف مصدر لجدل محتدم،

واضاف الساكت ان هذا دليل للاسف على سوء الادارة والذي دائما نتحدث عنه ولا بد ان يتيقن المسؤول ان المصلحة الاقتصادية العليا للوطن اهم من اي مصالح اخرى!

الان نخشى ما نخشاه ان يتم رفع سعر الكهرباء بنسبة لا تقل عن 15% لتغطية المدفوعات والتي من المتوقع ان تصل الى 6 مليار دينار على مدى 30 عام، اي حوالي 200 مليون دينار سنوياً!


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