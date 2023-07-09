توقيع اتفاقية لتنفيذ خط ناقل للمياه المعالجة في إربد بـ 7,6 مليون دينار

وطنا اليوم:وقع وزير المياه والري المهندس محمد النجار بحضور ممثلي بنك الأعمار الألماني KFW في عمان، اتفاقية مشروع تنفيذ خط إعادة استخدام المياه المعالجة بين محطتي تنقية وسط اربد (فوعرا) ومحطة وادي العرب للصرف الصحي (دوقرا ).

ويقدر المشروع بقيمة (7.6) مليون دينار أردني ممولا بموجب قرض من بنك الأعمار الألماني KFW ضمن برنامج الإجراءات الاحترازية للتغير المناخي في قطاع المياه ومياه الصرف الصحي في الأردن حيث سيتضمن المشروع تخفيف انبعاثات الغازات الدفينة بنحو( 6,600) طن سنويا وتوفير (10 ) ملايين متر مكعب سنويا من المياه المعالجة ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى التوسع بخدمات الصرف الصحي وتحسين الواقع البيئي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك حفظه الله في تحسين مستوى الخدمات .

وأكد وزير المياه أن الوزارة /سلطة المياه تسعى على الدوام لتحسين الواقع البيئي والتوسع بخدمات الصرف الصحي في جميع مناطق المملكة حيث إن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء وإقامة خط للمياه المعالجة المنقولة بالانسياب الطبيعي من محطة اربد المركزية إلى محطة وادي العرب بطول تقريبي (13كم) وبقطر (800ملم) كبديل للخط القائم حاليا وذلك لنقل المياه المعالجة واستيعاب الكميّات الإضافية المستقبلية من المياه المعالجة ، إضافة إلى ذلك فإن الخط الجديد سيمّكن من الاستفادة من فرق المنسوب بين المحطتين لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال إنشاء محطة لتوليد الكهرومائية (Hydropower Plant) في منطقة وادي العرب.

وأضاف أن الخط سيعمل على نقل ما يقارب 10 ملايين متر مكعب سنويا من المياه المعالجة عالية الجودة من خلال خط ناقل قطر (800) ملم للاستفادة منها لغايات الري إلى مناطق وادي الأردن بحيث يتم إعادة استخدام المياه المعالجة الناتجة لأغراض الري في مناطق وادي الأردن وفق مواصفات عالية الجودة وفق استراتيجية سلطة المياه الرامية إلى توسيع الاستفادة من المياه المعالجة وتوفير نفس الكميات الصالحة للشرب وتوسيع الاستفادة منها بما ينسجم مع التقنيات العلمية الحديثة والمتطورة وفق برنامج متطور انتهجته سلطة المياه بكافة قطاعاتها لإعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض الزراعة المقيدة والصناعات المختلفة .

وثمن وزير المياه والري المهندس محمد النجار دعم الدول والمؤسسات الدولية والممولين والمانحين وخاصة الاتحاد الأوروبي وألمانيا من خلال بنك الاعمار الألماني على الدعم المتواصل من الجانب الألماني من خلال بنك الاعمار الالماني KFW والتي أسهمت بدعم وتمكين قطاع المياه من معظم التحديات وحسنت من خدمات المياه والصرف الصحي في معظم المناطق، وكذلك جهود كوادر سلطة المياه في انجاز ومتابعة الاعمال .

من ناحيته اكد مدير إدارة التخطيط والإدارة م. سلطان المشاقبة ان هذا المشروع من المشاريع الريادية التي تنفذ وفق احدث المواصفات العالمية حيث سيتم الاستفادة من توليد الطاقة لتوفير كلف التشغيل والصيانة مبينا انه سيتم متابعة سير العمل في المشروع لانجازه في وقته المحدد خلال مدة لاتزيد على 18 شهرا