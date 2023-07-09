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السلطة الفلسطينيّة تُهدّد باتّخاذ إجراءات ضد قناة الجزيرة

منذ ثانيتين
السلطة الفلسطينيّة تُهدّد باتّخاذ إجراءات ضد قناة الجزيرة

وطنا اليوم:اتّهمت السلطة الفلسطينيّة قناة “الجزيرة” الإخباريّة بتجاوز قواعد العمل المهنيّة، خلال تغطية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها وهدّدت السلطة باتخاذ إجراءات ضد الشبكة الإخباريّة.
وقال نائب رئيس وزارة السلطة الفلسطينيّة ووزير الإعلام، نبيل أبو ردينة، في رسالة إلى رئيس مجلس إدارة الجزيرة حمد بن ثامر آل ثاني، إن “قناة الجزيرة قد تجاوزت قواعد العمل المهنية في ما يتصل بمعالجة الملف الفلسطيني وتغطية أخبار فلسطين، خصوصا خلال تغطيتها عدوان الاحتلال الأخير على مدينة جنين ومخيمها”.
وردّت قناة “الجزيرة” القطريّة، السبت، بالقول إنها ملتزمة بسياستها التحريرية ومعاييرها المهنيّة من الدقّة والموضوعيّة والتوازن في كافّة تغطياتها الإخباريّة والصحفيّة.
وأضافت القناة في رسالة للسلطة الفلسطينية أنها “لن تغير هذا الخط التحريري نتيجة لأي ضغط أو تهديد من أي جهة”


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