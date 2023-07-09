أبو ناصر: المشكلة بالفنيين وليست بالمركبات الكهربائية

وطنا اليوم:قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة والتنموية جهاد أبو ناصر إن الملاحظات التي تتعلق بوجود مشاكل فنية في المركبات الكهربائية الصينية قليلة جدا.

وأضاف ، أن الملاحظات الفنية عادة ما تكون على المركبة الكهربائية الحديثة جدا، بسبب عدم قدرة الفنيين على التعامل مع أعطالها ومشاكلها.

“المشكلة ليست بالمركبات الكهربائية الصينية، بل بكثير من الفنيين الذين لا يجيدون خبرة التعامل مع المشاكل الفنية للمركبات”، بحسب أبو ناصر.

وتابع: “يدخل الأردن نحو 3 آلاف مركبة كهربائية شهريا، منها 2500 مركبة واردة من الصين، بعضها قديم وبعضها حديثة جدا”.

وشدد على أن دور الوكيل في المركبات الكهربائية يقتصر على إدخالها إلى الأردن، مشيراً أن المركبات التي تخرج من المنطقة الحرة غير مكفولة.

وأورد: “هناك فرق في السعر بين المركبة التي تخرج من الوكيل وتلك التي تخرج من المنطقة الحرة”.

وأفاد بأن مجلس الوزراء أصدر قرارا بتاريخ (18-6-2023)، أجبر فيه أي تاجر يبيع سيارة بحالة “زيرو”، بإصدار كفالة معها، مبيناً أن القرار سيتم تطبيقه في بداية شهر تشرين أول.

ولفت إلى أن المركبات الكهربائية الصينية ليست سيئة، موضحا أن الصين تعتبر أكبر سوق لصناعة وتصدير المركبات الكهربائية في العالم.

وأوضح أن الكثير من المواطنين يرفضون دفع قيمة الكفالة على المركبات الكهربائية ذات العداد “زيرو”، ويلجأون إلى شرائها بدون كفالة لتخفيف السعر عليهم.

وبيّنَ أبو ناصر أنه تم حل مشكلة كفالة المركبات الكهربائية من نوع “هوندا”