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شركة مناجم الفوسفات الأردنية تحصل على جائزة التميز من الإتحاد العالمي للأعمال

منذ ساعة واحدة
شركة مناجم الفوسفات الأردنية تحصل على جائزة التميز من الإتحاد العالمي للأعمال

وطنا اليوم:مَنح الإتحاد العالمي للأعمال، شركة مناجم الفوسفات الأردنية جائزة التميز في الأعمال، من بين 3500 جهة تمثل 130 دولة حول العالم.

وحصلت الشركة على الجائزة بعد أن حققت المعايير المحددة للجائزة في مجالات الريادة في الأعمال، ونوعية المنتجات، وأنظمة الإدارة، والابتكار والإبداع، والمسؤولية الاجتماعية و النتائج المحققة.

وأعلن الرئيس التنفيذي للإتحاد العالمي للأعمال جوليس موران، مؤخرا نتائج الجائزة، مؤكدا ان حصول شركة مناجم الفوسفات على الجائزة تعكس المكانة المتميزة للشركة على المستوى العالمي، وما تبذله من جهود كبيرة للتميز في جميع المجالات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبد الوهاب الرواد، إن حصول الشركة على الجائزة،
يؤكد حرصها على تبني وتعزيز ثقافة التميز والريادة والابداع في جميع المجالات، بما يعزز مكانتها المحلية والاقليمية والعالمية وقدرتها على المنافسة.

واضاف أن الشركة تولي عبر خططها وبرامجها أهمية كبيرة للاستمرار في تحقيق المزيد من الانجازات في مجالات عملها المختلفة وخاصة على صعيد الانتاج والمبيعات والصناعات التحويلية، والاعمال والانظمة الادارية المتطورة.

وأعرب المهندس الرواد عن شكره للجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر الشركة والعاملين في الميدان، وحرصهم المستمر على تميز الشركة ونجاحها.

يذكر أن الإتحاد العالمي للأعمال ( WORLDCOB) ومقره
تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، يعمل وبشكل سنوي منذ العام 2005 على تقييم المشاركين حول العالم من الشركات في كافة القطاعات، ومنح الجائزة للشركات التي تحقق المعايير المطلوبة.


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