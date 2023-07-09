توقع الانتهاء من المشاريع السياحية بمحيط سد الملك طلال خلال عام

وطنا اليوم:توقعت أمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار محاسنة، انتهاء المستثمرين من إنجاز المشاريع السياحية على الأراضي المطلة على سد الملك طلال خلال عام.

وقالت محاسنة، إن المستثمرين باشروا منذ توقيع العقود بأعمال إنشاء المشاريع السياحية على الأراضي المطلة على سد الملك طلال.

وبينت أن المشاريع تتنوع ما بين الشاليهات والمطاعم السياحية ومناطق ترفيه، حيث تم التوقيع في وقت سابق اتفاقية مع 3 مستثمرين أردنيين من أنباء منطقة جرش لا قمة هذه المشاريع التي من شأنها توظيف الأيدي العاملة المحلية من أبناء المجتمعات المحلية في المنطقة.

وكانت سلطة وادي الأردن وقعت في وقت سابق اتفاقية لتطوير الأراضي المطلة على سد الملك طلال لغايات الاستثمار السياحي، وذلك ضمن توجه الحكومة إلى تشجيع الاستثمار السياحي في السدود الأردنية، واستغلال طبيعة هذه المواقع الجاذبة سياحيا.

وأكدت محاسنة أن مياه السد ستبقى على حالها للاستغلال الزراعي ولن يتم المساس بها نهائيا