وطنا اليوم – قال الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، إن “المرشح القوي لانتخابات الرئاسة لم يعلن عن مشاركته بعد”.

وأشار مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” إلى أن العديد من الأسماء السياسية أعلنت عن نيتها للترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية المصرية، موضحا أنه من بين هذه الأسماء عبد السند يمامة وفؤاد بدراوي، والنائب البرلمانى السابق أحمد طنطاوي، وكذا أحمد الفضالي عن تيار الاستقلال.

وأضاف بكري قائلا “حتى الآن يوجد مرشح غائب، لم يعلن عن نفسه، هو المرشح الذى يحظى بجماهيرية ودعم شعبي كبير. لا أقلل من الأسماء التى أبدت رغبتها حتى الآن”.

وأكمل بالقول “أتوقع أن مرشحا قويا سوف يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، ليكمل المشهد الرئاسي الذى يليق بمصر”.