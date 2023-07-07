للمرة الاولى .. تسجيل رقم قياسي لزوار تلفريك عجلون

وطنا اليوم:كشفت مدير عام المناطق التنموية المهندسة اروى الحياري أن تلفريك عجلون سجل رقما قياسيا بزواره ليوم الجمعة وللمرة الأولى يتجاوز عدد زواره ٤٥٠٠ زائر

واشادت المجموعه الأردنية على لسان المدير العام للمناطق التنموية المهندسة اروى الحياري باستجابة كافة الزوار لتعليمات وارشادات استخدام التلفريك الأمر الذي يعكس تقدير الزائر الأردني والعربي والأجنبي لأهمية هذا المنتج السياحي الجديد في المملكة وأثره المتوقع على النهوض في الاستثمارت السياحية في المملكة.