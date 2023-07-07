50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

وطنا اليوم:أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة على أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة ومداخلها.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 50 ألف مصل أدوا الصلاة في رحاب المسجد الأقصى، كما أقيمت صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العديد منهم من دخول المسجد