بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

منذ 15 ثانية
50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

وطنا اليوم:أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة على أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة ومداخلها.
وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 50 ألف مصل أدوا الصلاة في رحاب المسجد الأقصى، كما أقيمت صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العديد منهم من دخول المسجد


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:57

الأردن يشارك في اجتماع لإطلاق التحالف الدولي لمواجهة تهديد المخدرات الصناعية

15:40

مسلح يفتح النار على المصلين عقب صلاة الجمعة في لبنان

15:38

الحياري : 30 دقيقة دور الانتظار في تلفريك عجلون

14:57

أشهر شيف اسكتلندي يطهو الطعام في البترا

14:53

وفيات الجمعة 7/7/2023

14:46

مصرع 16 شخصا من عائلتين بحادث سير مروع في حمص

14:41

بعد بيان من نتنياهو..الحكومة العراقية تجري تحقيقا بقضية خطف إسرائيلية

14:35

وفاة الشيخ أبو عبد الرحمن وهو يؤم المصلين

14:33

حلبة منجا في مأدبا تستضيف سباقات الكارتينغ

14:04

أزمة حقل الدرة: العلاقات الخليجية الإيرانية على المحك

13:47

مسيرة شعبية حاشدة في وسط البلد دعماً لجنين

13:37

توتر نووي بين أوكرانيا وروسيا في زاباروجيا.. هل نشهد تشيرنوبيل ثانية

وفيات
وفيات الجمعة 7/7/2023وفاة الشيخ أبو عبد الرحمن وهو يؤم المصلينالدكتور ماجد ابو جابر في ذمة اللهوفيات الخميس 6-7-2023والدة الإعلامي يونس ابواصليح في ذمة الله