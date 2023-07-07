مسلح يفتح النار على المصلين عقب صلاة الجمعة في لبنان

وطنا اليوم:قتل شخص واحد على الأقل وأصيب آخرون جراء اطلاق النار عليهم بعد خروجهم من صلاة الجمعة في لبنان.

وفي التفاصيل قالت وسائل اعلام لبنانية : أقدم شاب لبناني من عائلة عيتاني على اطلاق النار من رشاش حربي على مصلين بعد خروجهم من صلاة الجمعة من احد المساجد التي تقع على طريق المكاوي في برالياس في قضاء زحلة بمحافظة البقاع.

وبينت المصادر انه تبن حتى لحظة كتابة هذه السطور وفاة شخص يدعى علي شبلي واصابة عدد كبير من المصلين.

وترددت معلومات عن مقتل مطلق النار مع ترجيحات بأنه يعاني من أمراض عصبية