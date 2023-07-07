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وزير الخارجية العُماني يصل فلسطين عبر مروحية أردنية

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية العُماني يصل فلسطين عبر مروحية أردنية

وطنا اليوم:وصل وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، الجمعة، إلى فلسطين.
وكان في استقبال وزير خارجية سلطنة عُمان، الذي وصل مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله على متن طائرة مروحية أردنية، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.
وتوجه الوزير البوسعيدي والمستقبلون إلى ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، حيث وضع الوزير الضيف إكليلا من الزهور على الضريح وقرأ الفاتحة.
ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية العماني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لنقل رسالة من سلطان عُمان هيثم بن طارق، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والتأكيد على موقف السلطنة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.


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