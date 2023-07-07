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شهيدان خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس

منذ 11 ثانية
شهيدان خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس

وطنا اليوم:استشهد شابين فلسطينيين وأُصيب آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال “الإسرائيلي” مدينة نابلس، صباح اليوم الجمعة 7-7-2023، ومحاصرتها لأحد المنازل في البلدة القديمة وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: “انتشال شهيدين من المنزل المحاصر في نابلس، ويجري نقلهما إلى مستشفى رفيديا”.
وأضاف الهلال الأحمر: “إصابتان بالظهر والرجل لشابين، وجارٍ نقلهما لمستشفى رفيديا بنابلس”.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوة “إسرائيلية” خاصة من جيش الاحتلال حاصرت منزلا في البلدة القديمة بمدينة نابلس وتطالب أحد الشبان بتسليم نفسه.
وبدورهم، تصدى مقاومون لقوات الاحتلال “الإسرائيلي” المتوغلة في مدينة نابلس بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة محلية الصنع.
وبحسب المصادر، فإن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية من قواته تجاه نابلس بعد كشف مقاومين لقوة خاصة في المدينة.
وخلال الاقتحام لنابلس انتشرت قوات الاحتلال بشكل لمكثف في شارع حطين بالمدينة.
كما فجر مقاومون عبوة شديدة الانفجار بجيب تابع لقوات الاحتلال “الإسرائيلي” في البلدة القديمة في نابلس


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