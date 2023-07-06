الدفاع المدني ينقل طالبة توجيهي من المستشفى إلى قاعة الامتحان

وطنا اليوم:استجاب نشامى دفاع مدني عجلون بشكل فوري لاستغاثة والد إحدى طالبات الثانوية العامة بمحافظة عجلون، والتي ترقد على سرير الشفاء في مستشفى الإيمان الحكومي، وقام بنقلها إلى مدرسة صخره الثانوية للبنات بعد إجرائها لعملية جراحية يوم أمس.

وبحسب بيان من مديرية الأمن العام اليوم الخميس، قال والد الطالبة إنه وبعد أن اطلع على تعليمات امتحان الثانوية العامة الناظمة والتي تمنع تقديم الطالب للامتحان داخل المستشفى إلا في حالات مرضية خاصة جداً لم يجد إلا نشامى الدفاع المدني ملاذاً لمساعدته وتمكين ابنته من الوصول إلى قاعة الامتحان بظروف صحية وطبية سليمة.

من جانبه، قال مدير دفاع مدني عجلون، المقدم عارف شديفات، إنه وتنفيذاً لتوجيهات مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة خلال الاجتماع الأمني الذي ناقش الخطة الأمنية والمرورية والتي أعدت مسبقاً وصولاً إلى تذليل العقبات كافة أمام طلاب الثانوية العامة وتوفير بيئة امتحانية آمنة لجميع الطلاب، فقد تم التواصل مع الطبيب المعالج والمشرف على الحالة المرضية والتأكد التام من عدم تشكيل أي خطورة على سلامة الطالبة في حال نقلها إلى المدرسة بعد تلقيه استغاثة والد الطالبة وبشكل فوري.

وأضاف أنه وعلى الفور تم إرسال فريق مسعفين إلى المستشفى ونقل الطالبة إلى قاعة الامتحان والبقاء داخل حرم المدرسة وعلى جاهزية تامة في ظل تجهيز وزارة التربية المكان المناسب صحياً لتقديم الامتحان داخل إحدى القاعات الصفية وبعد الانتهاء من الامتحان تم إعادة الطالبة إلى المستشفى لاستكمال العلاج