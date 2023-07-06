فرار شخص حاول تغشيش طلاب التوجيهي في اربد

وطنا اليوم:تفاجأ الطلاب والمراقبون في مدرسة صما الثانوية للبنين بشخص مجهول ينادي بأرقام أسئلة ضع دائرة في اختبار اللغة العربية المشترك بين الفروع جميعها اليوم الخميس في مدرسة صما الثانوية للبنين في محافظة إربد ، ويوجد بها أكثر من قاعة لتخصصي العلمي والأدبي.

وقام بالمناداة وإعادة الإجابات أكثر من مرة، مما سبب تشويشا على الطلبة والقاعات ولكن سرعان ما عادت الأمور إلى طبيعتها بعد مغادرة المجهول، حيث تم البحث عن الشخص المجهول الذي هرب وغادر الموقع دون معرفته.

وعزا بعض الأهالي أن هناك مبنى تابعا للمدرسة مغلقا ملاصقا لها، وربما استخدمه هذا الشخص لهذه الغاية، والجميع مستاء ويستغرب كيف وصلت الإجابات لهذا المجهول، وهل من الممكن أن أحد الطلبة صور الأسئلة بطريقة معينة وسربها له بإحدى التقنيات أم بطريقة أخرى.