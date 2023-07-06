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مقتل جندي إسرائيلي خلال اشتباك مسلح قرب مستوطنة بالضفة

منذ 57 ثانية
مقتل جندي إسرائيلي خلال اشتباك مسلح قرب مستوطنة بالضفة

وطنا اليوم:اعترفت وسائل الإعلام العبرية، بمقتل جندي “إسرائيلي” إصابة آخر، مساء اليوم الخميس، زاعمة استشهاد منفذ العملية التي تخللها اشتباك مسلح قرب مستوطنة “كدوميم” قرب مدينة قلقيلية.
وقالت القناة 14 العبرية: تم إصابة جندي “إسرائيلي” بحالة موت سريري في الاشتباك قرب مستوطنة “كيدوميم”، كما استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في المكان.
وبدورها، قالت قناة كان العبرية: “إن المنفذ أطلق الرصاص على “حارس مستوطنة” ثم بعد مسافة أطلق الرصاص على جندي آخر، وتم مطاردته وقتله. بحسب قولها.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: وردت أنباء قبل قليل عن عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شرق قلقيلية، والتفاصيل لاحقًا.
وفي وقت سابق قالت القناة 14 العبرية: “تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة كدوميم بعد عملية إطلاق النار


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