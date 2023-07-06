الأردن يفقد شابين بحادثين منفصلين أحدهما في الزرقاء والاخر بقطر

وطنا اليوم:توفي اليوم الخميس، المهندس الأردني عبدالله رضا احمد دردور، عن عمر يناهز 32 عاماً إثر حادث سير مؤسف في دولة قطر.

وقال أقارب الشاب الراحل أن موعد الدفن سيعلن لاحقًا حين وصول الجثمان

الى ذلك توفي الشاب الأردني عدي فايز صالح العبود القهموس اثر صعقة كهربائية.

ودفن الراحل على صلاة ظهر اليوم الخميس في مسجد المدينة المنورة بقرية الزنية في محافظة الزرقاء