63 ‎%‎ نسب إشغال الفنادق في العقبة نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها حسين هلالات، إن نسب إشغال الفنادق في مدينة العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية 63% بمختلف تصنيفاتها.

وبين هلالات اليوم الخميس، أن نسب الإشغال في العاصمة عمّان، لثلاث فئات “5 و4 و3 نجوم” بلغت 51%.

وبلغت نسبة حجوزات الفنادق بمختلف فئاتها في البترا 24%، و50% في البحر الميت، نهاية الأسبوع، وفق هلالات.

** تصنيفات الفنادق

وأوضح هلالات، أن نسب الإشغال بحسب فئات التصنيف للفنادق بلغت كالتالي: فئة 5 نجوم في البحر الميت بلغت نحو 59 بالمئة، و 41 بالمئة لفئة 4 نجوم، في حين بلغت النسب بالعقبة لفئة 5 نجوم نحو 65 بالمئة، ولفئة 4 نجوم 62 بالمئة، ولفئة 3 نجوم 63 بالمئة.

ولفت إلى أن نسب الإشغال في العاصمة عمان، بلغت بفئة 5 نجوم نحو 55 بالمئة، ولفئة 4 نجوم 47 بالمئة، ولفئة 3 نجوم 52 بالمئة، أما البترا وصلت النسب إلى 32 بالمئة لفئة 5 نجوم، و28 بالمئة لفئة 4 نجوم، و 11 بالمئة لفئة 3 نجوم