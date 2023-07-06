اللجنة الأردنية العُمانية المشتركة تبدأ أعمالها في عمان

وطنا اليوم:بدأت اللجنة الأردنية – العُمانية المشتركة في دورتها الحادية عشر، والأولى على المستوى الوزاري، اليوم الخميس، أعمالها في وزارة الخارجية بعمان.

ويترأس الجانب الأردني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في حين يترأس وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي وفد بلاده.

وتناقش اللجنة سبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات عدة