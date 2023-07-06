جنين ما بعد العدوان.. حجم الخسائر بملايين الدولارت والإمارات تتعهد بإعادة الاعمار

وطنا اليوم:قال القيادي في حركة فتح ، شامي الشامي ، إن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد أصدر تعليماته للسلطات في بلاده بتلبية كافة احتياجات مخيم جنين ، واضاف في تصريحات نقلتها يديعوت احرنوت ان بن زايد طلب تقدير حجم الأضرار في المخيم وتغطية تكاليف إعادة تأهيله.

بدوره كشف وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، حجم الخسائر والأضرار الأولية للعدوان الإسرائيلي الأخير على جنين

وأكد أن هناك دماراً كبيراً خلفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في هجمته الأخيرة على مخيم جنين، خصوصاً في البنية التحتية للمخيم ومحيطه، مضيفًا بأنه كان هناك انقطاع تام في الكهرباء وتجريف لشبكات المياه، وتدمير شبكات الكهرباء والمحولات، مشيراً إلى أن العديد من المباني تم هدمها بشكل كامل بالإضافة إلى مئات المباني التي تضررت بشكل جزئي.

وتابع الصالح: بأن “نحو 3000 مواطن تم إخلاؤهم من المخيم بناءً على طلب الجيش الإسرائيلي”

وفيما يتعلق بالأضرار الأولية وحجم الخسائر التي تكبدتها مدينة جنين ومخيمها جراء العدوان الإسرائيلي، قال الصالح: ما بين مباني وطرق وهدم كامل وجزئي بحدود 15 مليون و500 ألف دولار بالإضافة إلى 8- 10 ملايين شيكل شبكات مياه وتقريبا من مليونين إلى 3 ملايين شيكل مواد تتعلق بالكهرباء بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية وغير المنظومة.

وقال الصالح إن قوات الاحتلال تحاول أن تعاقب السكان، حيث أن ما جرى هو معاقبة للسكان لأنهم يحتضنون المقاومة في بيوتهم.

وكانت قوات الاحتلال دمرت البنى التحتيتة في مخيم جنين خلال عملية عسكرية استمرت يومين، استشهد خلالها 12 فلسطينيا وجرح 100 آخرون