بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

ترتيب جديد للأردن عربيا وعالميا من حيث الفقر

منذ ساعة واحدة
ترتيب جديد للأردن عربيا وعالميا من حيث الفقر

وطنا اليوم:احتل الأردن، المرتبة 78 على مستوى العالم، من حيث الدول الأكثر فقرا في عام 2023، وفق تصنيف عالمي لـ”الفقر” شمل 14 دولة.‏
وبحسب بيانات مجلة “غلوبال” الخميس، فإن الأردن جاء في المرتبة العاشرة عربيا في ‏التصنيف الذي شمل 97 دولة في العالم.‏
واحتلت جنوب السودان، المرتبة الأولى في تصنيف المجلة الذي يستند إلى بيانات البنك الدولي، تلتها ‏الصومال في المرتبة الرابعة والثانية عربيا.‏
وجاءت اليمن في المرتبة الثالثة عربيا و12 على مستوى العالم، تبعتها جزر القمر في المرتبة ‏الرابعة و29 عالميا.‏
أما السودان، فاحتلت المرتبة الخامسة عربيا و36 على مستوى العالم، في مؤشر الدول الأكثر فقرا عام ‏‏2023، والمحدث أخيرا في يوليو/تموز الجاري.‏
إلى ذلك، احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة، المرتبة السادسة عربيا و52 على مستوى العالم في المؤشر.‏
وجاء بعد ذلك، دولة جيبوتي في المرتبة السابعة عربيا و54 عالميا، تلتها موريتانيا في المرتبة الثامنة ‏و60 عالميا.‏
وحلت في المرتبة 9 عربيا دولة المغرب وبالمركز 69 على مستوى العالم، ليأتي الأردن بعد ذلك في ‏المرتبة العاشرة عربيا و78 على مستوى العالم.‏
وجاء العراق بعد الأردن على مستوى الدول العربية الأكثر فقرا وفي المرتبة 79 عالميا، تبعته تونس ‏والجزائر في المرتبتين 80 و81 على التوالي.‏
وأخيرا احتلت مصر المرتبة 14 عربيا، والأخيرة في التنصيف الذي ضم 97 دولة على مستوى العالم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:48

التربية تنشر اسئلة امتحان مبحث العربي للتوجيهي

12:43

عضو مجلس لامركزية محافظة اربد يطالب برحيل المهندس مروان خريسات

12:33

مدرب المنتخب الوطني: مهمة التأهل إلى كأس العالم لن تكون صعبة ولا سهلة

12:29

مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم

12:27

أمناء البلقاء التطبيقية يقرر خفض رسوم البرنامج الدولي لبرنامج البكالوريوس في الطب

12:11

فيلادلفيا تنعى والد رئيس الجامعة الدكتور عبدالله محمد الجراح أسرة‎

12:10

الدكتورة سناء السيد من جامعة فيلادلفيا محكمة في مبادرة علماء الغد‎

12:02

الأمانة تستقبل 2266 شكوى وملاحظة خلال حزيران الماضي

11:58

في عهد حكومة الخصاونة …الاردن في المرتبة 10 عربياً من 14 في ترتيب الدولة العربية الاكثر فقراً

11:57

جنين ما بعد العدوان.. حجم الخسائر بملايين الدولارت والإمارات تتعهد بإعادة الاعمار

11:43

الملكية تتملك 90% من رأسمال شركة المطارات الأردنية

11:24

النقد الدولي: الأردن أحرز تقدما بتوسيع القاعدة الضريبية

وفيات
وفيات الخميس 6-7-2023والدة الإعلامي يونس ابواصليح في ذمة اللهأسرة وطنا اليوم الإخباري تنعى والدة الزميل الإعلامي يونس أبو اصليحوفيات الأربعاء 5-7-2023وفاة الممرضة الشابة هيفاء القرعان والخدمات الطبية تنعها