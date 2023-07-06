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في عهد حكومة الخصاونة …الاردن في المرتبة 10 عربياً من 14 في ترتيب الدولة العربية الاكثر فقراً

منذ ساعة واحدة
في عهد حكومة الخصاونة …الاردن في المرتبة 10 عربياً من 14 في ترتيب الدولة العربية الاكثر فقراً

 

 

وطنا اليوم – احتل الأردن، المرتبة 78 على مستوى العالم، من حيث الدول الأكثر فقرا في عام 2023، وفق تصنيف عالمي لـ”الفقر” شمل 14 دولة.‏

وبحسب بيانات مجلة “غلوبال”، الخميس، فإن الأردن جاء في المرتبة العاشرة عربيا في ‏التصنيف الذي شمل 97 دولة في العالم.‏

واحتلت جنوب السودان، المرتبة الأولى في تصنيف المجلة الذي يستند إلى بيانات البنك الدولي، تلتها ‏الصومال في المرتبة الرابعة والثانية عربيا.‏

وجاءت اليمن في المرتبة الثالثة عربيا و12 على مستوى العالم، تبعتها جزر القمر في المرتبة ‏الرابعة و29 عالميا.‏

أما السودان، فاحتلت المرتبة الخامسة عربيا و36 على مستوى العالم، في مؤشر الدول الأكثر فقرا عام ‏‏2023، والمحدث أخيرا في يوليو/تموز الجاري.‏

إلى ذلك، احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة، المرتبة السادسة عربيا و52 على مستوى العالم في المؤشر.‏

وجاء بعد ذلك، دولة جيبوتي في المرتبة السابعة عربيا و54 عالميا، تلتها موريتانيا في المرتبة الثامنة ‏و60 عالميا.‏

وحلت في المرتبة 9 عربيا دولة المغرب وبالمركز 69 على مستوى العالم، ليأتي الأردن بعد ذلك في ‏المرتبة العاشرة عربيا و78 على مستوى العالم.‏

وجاء العراق بعد الأردن على مستوى الدول العربية الأكثر فقرا وفي المرتبة 79 عالميا، تبعته تونس ‏والجزائر في المرتبتين 80 و81 على التوالي.‏

وأخيرا احتلت مصر المرتبة 14 عربيا، والأخيرة في التنصيف الذي ضم 97 دولة على مستوى العالم.‏


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