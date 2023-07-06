نحو 300 طلب لفرص تدريبية في القطاع الفندقي

وطنا اليوم:تلقت جمعية الفنادق الأردنية نحو 300 طلب لفرص تدريبية أعلنت عنها في أيار الماضي، فيما سيجري اختيار 60 متدربا فقط.

وقال الناطق باسم الجمعية حسين هلالات إنه سيجري ترتيب مقابلات مع متقدمين من خلال أقسام شؤون الموظفين لفنادق تصنف ضمن 4- 5 نجوم لتحديد المقبولين.

وبين أن الدورات التدريبية ستكون لأقسام الطعام والشراب والتدبير الفندقي.

وكانت الجمعية أعلنت عن رغبتها في عقد دورة تدريبية لـ 60شاب وشابة في كلية عمون الجامعية التطبيقية وعلى نفقة الجمعية الخاصة.

ووفق هلالات فإن مدة الدورة 6 أسابيع وتعادل 120 ساعة تدريبية، وبعدها ستعمل الجمعية على تعيين من ينهي متطلبات الدورة بنجاح في القطاع الفندقي.

وكان آخر موعد لتقديم الطلبات الأول من حزيران