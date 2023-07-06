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البنك الدولي: انخفاض أسعار الأغذية في الأردن

منذ دقيقة واحدة
البنك الدولي: انخفاض أسعار الأغذية في الأردن

وطنا اليوم:كشف تقرير للبنك الدولي، عن انخفاض أسعار الأغذية في الأردن 1.9%، حتى نهاية شهر أيار الماضي (آخر إحصائية للبنك الدولي).
ووفق التقرير، الخميس، فقد تراجعت أسعار الأغذية في الأردن، بعدما ارتفعت بواقع 0.8% في شهر نيسان الماضي.
ولفت التقرير إلى أن مؤشرات أسعار السلع الزراعية والحبوب والتصدير، أغلقت عالميا على انخفاض بنسبة %4 و%4 و%3 على الترتيب.
ووفق البنك الدولي، لا يزال تضخم أسعار الغذاء محليا مرتفعا في معظم البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط والمرتفع.
وفي السياق، شهدت أسعار القمح انخفاضا كبيرا بنسبة 115 مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوعين، في حين كانت أسعار الأرز والذرة مستقرة نسبيا، وفق البنك الدول


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