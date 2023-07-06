لماذا لا تندمج مركبات الكهرباء في قطاع التاكسي بالأردن

وطنا اليوم:كشف نقيب أصحاب التاكسي ، أسباب ضعف ‏إقبال مالكي المركبات العمومية –التاكسي- على شراء مركبات كهربائية، ‏وتشغيلها في القطاع.‏

وقال في تصريح، إن هناك تخوفا من مالكي المركبات والسائقين، من ‏التقنيات المستخدمة في المركبات الكهربائية، مما يُصعب عملية اندماجها في ‏القطاع.‏

وأضاف أن المركبات الكهربائية جيدة ومن شأنها توفير 20-25 دينارا على ‏السائق يوميا، إلا أن القطاع يتخوف منها.‏

ولا يملك أصحاب المكاتب، ثمن المركبات الكهربائية، إضافة إلى الأسباب ‏السابقة، يضيف أبو حيدر.‏

وأوضح أن أصحاب المكاتب يقبلون بشكل جيد على شراء مركبات الهايبرد، لتحل ‏مكان البنزين، وتوفر على السائقين.‏

ويشهد قطاع مركبات التاكسي في الأردن، انتعاشا مع بدء موسم الصيف وعودة ‏المغتربين، غير أن السائق لا يكاد يُحصل قوت يومه، بحسب أبو حيدر.‏

ووفقا للنقيب فإن السائق يعمل 12 ساعة من أجل تحصيل مبلغ 10 دنانير، ‏في الوقت الذي تكون فيه الحركة منتعشة، بعد دفع مبلغ 45 دينارا ما بين ضمان ‏للمركبة وبنزين.‏

وأشار ، إلى أن نحو 80 في المئة من المركبات في قطاعهم ‏مرهونة للبنوك وشركات التسهيلات، مما يجعل اقتناء مركبة كهربائية جديدة أمرا ‏صعبا.‏

وشكا ، ما أسماه “غزو” المركبات العاملة مع تطبيقات النقل الذكية لهم، ‏مستدركا أن النقابة أطلقت تطبيقا خاصة بالتاكسي الأصفر، إلا أنه لم يجد قبول