ضبط سائق مركبة مخمور على طريق اربد – عمان

وطنا اليوم:ضبط العاملون في الدوريات الخارجية، سائقا كان يقود مركبته بطريقة متهورة تحت تأثير ‏المشروبات الكحولية، على طريق إربد – عمّان.‏

وقالت إدارة الدوريات الخارجية، إن دورية متمركزة على طريق إربد – عمّان أوقف سائق مركبة لاحظت ‏مسيره بسرعة وتهور، ليتبيّن عقب ذلك أنه غير متمالك لنفسه، ويقود تحت تأثير المشروبات الكحولية.‏

وأوضحت أن السائق كان يعرض حياته والآخرين للخطر من خلال قيادته المتهورة تحت تأثير ‏المشروبات الكحولية.‏

وأضافت أنه جرى ضبط السائق وتسليمه إلى المركز الأمني، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.