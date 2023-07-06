وطنا اليوم:ضبط العاملون في الدوريات الخارجية، سائقا كان يقود مركبته بطريقة متهورة تحت تأثير المشروبات الكحولية، على طريق إربد – عمّان.
وقالت إدارة الدوريات الخارجية، إن دورية متمركزة على طريق إربد – عمّان أوقف سائق مركبة لاحظت مسيره بسرعة وتهور، ليتبيّن عقب ذلك أنه غير متمالك لنفسه، ويقود تحت تأثير المشروبات الكحولية.
وأوضحت أن السائق كان يعرض حياته والآخرين للخطر من خلال قيادته المتهورة تحت تأثير المشروبات الكحولية.
وأضافت أنه جرى ضبط السائق وتسليمه إلى المركز الأمني، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
ضبط سائق مركبة مخمور على طريق اربد – عمان
وطنا اليوم:ضبط العاملون في الدوريات الخارجية، سائقا كان يقود مركبته بطريقة متهورة تحت تأثير المشروبات الكحولية، على طريق إربد – عمّان.