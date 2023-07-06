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تدهور تريلا محملة بالفحم على طريق النقب

منذ ساعتين
تدهور تريلا محملة بالفحم على طريق النقب

وطنا اليوم:تدهورت مركبة شحن “تريلا”، الخميس، على طريق النقب، بعد فقدان السائق السيطرة ‏عليها.‏
وقالت إدارة الدوريات الخارجية، إن مركبة شحن “تريلا” تدهورت على طريق النقب، ما أدى إلى سقوط ‏حمولتها من الفحم على حرم الطريق.‏
وأضافت أن سقوط الحمولة تسبب في إغلاق مسرب من الطريق أمام المركبات.‏
وأوضحت أن الكوادر الميدانية والفرق المختصة الموجودة في موقع الحادث، أعادت فتح الطريق أمام ‏حركة سير المركبات


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