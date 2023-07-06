وطنا اليوم:تدهورت مركبة شحن “تريلا”، الخميس، على طريق النقب، بعد فقدان السائق السيطرة عليها.
وقالت إدارة الدوريات الخارجية، إن مركبة شحن “تريلا” تدهورت على طريق النقب، ما أدى إلى سقوط حمولتها من الفحم على حرم الطريق.
وأضافت أن سقوط الحمولة تسبب في إغلاق مسرب من الطريق أمام المركبات.
وأوضحت أن الكوادر الميدانية والفرق المختصة الموجودة في موقع الحادث، أعادت فتح الطريق أمام حركة سير المركبات
تدهور تريلا محملة بالفحم على طريق النقب
وطنا اليوم:تدهورت مركبة شحن “تريلا”، الخميس، على طريق النقب، بعد فقدان السائق السيطرة عليها.