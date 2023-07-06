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التوجيهي اليوم مبحث اللغة العربية في ورقة امتحانية موحدة

منذ 12 ثانية
التوجيهي اليوم مبحث اللغة العربية في ورقة امتحانية موحدة

 

 

وطنا اليوم – يتوجه الخميس، 147211 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية كافة، لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” في يومه الثاني، وذلك من أصل 189.410 مشتركا ومشتركة هم إجمالي المسجلين، منهم 126271 من الطلبة النظاميين، و63139 من طلبة الدراسة الخاصة.

وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة إن هؤلاء الطلبة يتقدمون للامتحان، بمبحث اللغة العربية في ورقة امتحانية موحدة، وهم موزعون على الفرع الأدبي: 72926، والفرع العلمي 56941، الفرع الشرعي 132، الفرع الصناعي 5595، فرع الاقتصاد المنزلي 7057، الزراعي 3155، الفرع الفندقي 1405.

وبدأت وزارة التربية والتعليم الثلاثاء، عملية تصحيح أوراق امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي”، وذلك بعد انتهاء أولى جلساته مباشرة، حتى تتمكن الوزارة من استخراج النتائج أولا بأول وفي أقرب وقت.


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