وزير التجارة الخارجية الإماراتي يلتقي مجلس رجال الأعمال الأردني

وطنا اليوم:التقى وزير التجارة الخارجية في دولة الامارات العربية المتحدة، الدكتور ثاني الزيودي رئيس وأعضاء مجلس رجال الأعمال الأردني الأماراتي في ابوظبي حيث اشتمل اللقاء على إستعراض العلاقات التجارية المتينه ما بين الأردن والامارات وحجم التبادل المتزايد للأستثمارات الاماراتية في الأردن.

كما اشاد الوزير برجال الأعمال والمستثمرين الأردنين في دولة الأمارات، والذين يشكلون اضافة نوعية للاقتصاد الأماراتي واستعرض الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الخارجية للقطاع الخاص والاتفاقات التجارية الدولية مع الدول الصديقة والشقيقة و ما تتيحه من فتح مجالات متعددة للتعاون التجاري مع الأسواق المحلية.

وقد رحبّ رئيس المجلس السيد محمد صايل المعايطة بالضيف الكريم وأثنى على ما تقوم به وزارة التجارة الخارجيّة من دعم أقتصادي للشركات المسجله في دولة الامارات، وما تقدمه من خدمات من شأنها تنمية وتطوير الأعمال التجارية لرجال الأعمال والمستثمرين بشكل عام.

وطالب الوزير بزيادة التعاون المشترك مع المستثمرين الأردنين في الدولة وزيادة معدّل التعاون التجاري مع المملكة الأردنية الهاشمية.

واشار وزير العمل الأسبق نضال البطاينة الذي حضر اللقاء على هامش تواجده في زيارة خاضة لدولة الامارات العربية المتحدة، بمستوى العلاقات القائمة ما بين دولة الامارات والمملكة الاردنية الهاشمية والدعم المتواصل الذي تتلقاه الأردن من دولة الامارات في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية.

وقدم الشكر الجزيل لما تقدمه وزارة التجارة الخارجية من رعاية واهتمام لرجال الأعمال والمستثمرين الاردنين في الأمارات.

ودار بعد ذلك نقاش واسع ما بين الحضور والضيف حول معظم المجالات الاقتصادية وبعض المعضلات التي تواجه رجال الاعمال والمقترحات التي من شأنها تطوير الأعمال التجارية في الدولة .

وفي نهاية اللقاء قدم البطانيه للضيف الكريم درع المجلس نيابة عن رئيس واعضاء مجلس رجال الأعمال الاردني الأماراتي