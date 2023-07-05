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ميليشيا موالية لإيران تحتجز أكاديمية إسرائيلية في العراق

منذ 3 ثواني
ميليشيا موالية لإيران تحتجز أكاديمية إسرائيلية في العراق

وطنا اليوم:كشف مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عن اختطاف “إسرائيلية” في العراق، من قبل مجموعة مسلحة “موالية لإيران”.
وذكر المكتب في بيان، الأربعاء، أن “إليزابيث تسوركوف، مواطنة تحميل إسرائيلية تحمل الجنسية الروسية”، مفقودة منذ عدة أشهر في العراق، و”تحتجزها الميليشيات الشيعية كرهينة”.
وأضاف البيان أن “إليزابيث تسوركوف لا تزال على قيد الحياة، ونرى أن العراق مسؤول عن مصيرها وسلامتها
وذكر البيان أن “هذه امرأة أكاديميا زارت العراق، مستخدمة جواز سفرها الروسي، وبمبادرة منها للحصول على أطروحة دكتوراه وبحث أكاديميّ من جامعة ’برينستون’ في الولايات المتحدة”.


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