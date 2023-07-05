تسجيل أول حالة وفاة بسبب عاصفة صيفية نادرة الحدوث في هولندا

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام هولندية، الأربعاء، بتسجيل أول حالة وفاة بسبب عاصفة صيفية نادرة الحدوث.

وذكر موقع إخباري هولندي، نقلًا عن الشرطة المحلية، قولها إن امرأة لقيت حتفها في بلدة هارلم، اليوم الأربعاء، بعد سقوط شجرة فوقها إثر عاصفة صيفية شديدة ونادرة الحدوث

وألغى مطار دولي بأمستردام أو أرجأ مئات الرحلات الجوية، وأوقفت السكك الحديد تشغيل جميع القطارات في شمال هولندا، صباح الأربعاء، مع قدوم عاصفة صيفية إلى البلاد.

وأعلن المعهد الوطني للأرصاد الجوية حالة التأهب باللون الأحمر في 3 مقاطعات، حيث ضربت العاصفة “بولي” البلاد بأمطار غزيرة ورياح قوية.

وقال المعهد إن عاصفة واحدة على الساحل الغربي لأمستردام سجلت سرعة تزيد قليلا على 145 كيلومترا في الساعة.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، فيما عرضت وسائل الإعلام الهولندية صورا لأشجار اقتلعت و”انقلاب شاحنة واحدة على الأقل في كل من أمستردام ولاهاي وهارلم مع هبوب العاصفة خلال ساعة الذروة الصباحية المزدحمة عادة”.

وأرسلت خدمات الطوارئ في مقاطعة شمالي هولندا، تضم العاصمة أمستردام ، تحذيرا عبر الهواتف المحمولة حثت الأفراد فيه على التزام منازلهم حتى تمر العاصفة. كما نصحت سلطات المرور سائقي السيارات بتجنب القيادة إن أمكن.

وأعلن مطار سخيبول، أحد أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا، على موقعه الإلكتروني أنه يتوقع “أن تكون حركة النقل الجوي محدودة للغاية” في فترة ما بعد الظهر، ما سيؤدي إلى إلغاء وتأخر الرحلات القادمة والمغادرة.

ومن المتوقع أن تمر العاصفة عبر هولندا، في وقت لاحق من الأربعاء، في طريقها إلى الدنمارك وألمانيا