بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

ميدفيديف يطرح خيارين لإنهاء الحرب بسرعة.. أحدهما نووي

منذ 4 ثواني
ميدفيديف يطرح خيارين لإنهاء الحرب بسرعة.. أحدهما نووي

وطنا اليوم:قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف، الأربعاء، إن إنهاء أي حرب بسرعة ممكن عبر خيارين هما: اتفاقية سلام أو استخدام الأسلحة النووية.
وفي فيديو نشره على قناة بتطبيق “تليغرام”، قال ميدفيديف: “يمكن إنهاء أي حرب، حتى الحرب العالمية بسرعة: إما باتفاقية سلام، أما بفعل ما فعلته الولايات المتحدة عام 1945 باستخدام الأسلحة النووية. الثمن هو حياة نحو 300 ألف مدني”.
ويشير ميدفيديف بحديثه إلى إلقاء الولايات المتحدة قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناغازاكي في اليابان إبان الحرب العالمية الثانية، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى إنهاء الحرب.
ودأب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي على إطلاق تهديدات باستخدام السلاح النووي على خلفية الحرب المندلعة بين روسيا وأوكرانيا منذ فبراير 2022.
لكن رغم لغة التهديد التي طغت على فيديو المسؤول الروسي، إلا أنه فتح نافذة أمام الحل السلمي مع الغرب.
وقال ميدفيديف إن الحملة العسكرية لبلاده في أوكرانيا يمكن أن تنتهي عندما يتوقف الغرب عن إمداد كييف بالأسلحة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:58

معركة ذي قار والكرامة العربية

15:49

اخر قرارات رئاسة الوزراء

15:19

قصص وحكايات تتفطر لها القلوب في أروقة محاكمنا

14:51

والدة الإعلامي يونس ابواصليح في ذمة الله

14:43

فتتاح ورشة عمل بعنوان تعزيز منعة الاردن وتحسين ادارة مخاطر الكوارث والازمات

14:25

إدراج تلفريك عجلون ضمن برنامج أردننا جنة

14:21

مخيم جنين يقرع أجراس الإنذار في عمان

14:14

مهيدات يترأس وفدا في زيارة رسمية لوزارة الصحة الفلسطينية

14:12

إرادة ملكية بتعيين الحمادين رئيسا لديوان المحاسبة

14:09

في 2027 .. التوظيف في الحكومة عبر الاعلان المفتوح

13:10

افتتاح دورة صناعة الأفلام في جامعة البترا

13:03

المشاركة الأوسع في تاريخ البرنامج إعلان أسماء المشاركين في بشاير جرش للمواهب الشابة بنسختة 10

وفيات
والدة الإعلامي يونس ابواصليح في ذمة اللهأسرة وطنا اليوم الإخباري تنعى والدة الزميل الإعلامي يونس أبو اصليحوفيات الأربعاء 5-7-2023وفاة الممرضة الشابة هيفاء القرعان والخدمات الطبية تنعهاوفيات الثلاثاء 4-7-2023