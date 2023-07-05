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إدراج تلفريك عجلون ضمن برنامج أردننا جنة

منذ ساعة واحدة
إدراج تلفريك عجلون ضمن برنامج أردننا جنة

وطنا اليوم:كشف مدير برنامج “أردننا جنة” مساعد الأمين العام لوزارة السياحة هشام الشخاترة، الأربعاء، عن نية الوزارة لإطلاق نسخة جديدة من البرنامج تتضمن برامج ووجهات جديدة خلال الأشهر المقبلة.
وقال الشخاترة، إن البرامج الجديدة ستتضمن زيارات لعدة أماكن جديدة مثل تلفريك عجلون ومسار درب الأردن وبرامج ثقافية ومسرحية، بالإضافة لبرامج بالشراكة مع المجتمعات المحلية.
وبلغ عدد المشاركين في برنامج “أردننا جنة” للسياحة الداخلية، منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، نحو 72 ألف مشارك، وفق الشخاترة الذي أكّد أن الإقبال على البرنامج “مرتفع وبازدياد”.
وأشار إلى وجود قسمين لرحلات البرنامج، الأول رحلات اليوم الواحد، والثاني رحلات المبيت، وكل جزء تساهم الوزارة بدعمه بـ 50% تقريبا.
وأشار إلى أن البرنامج يضم 34-37 وجهة سياحية تشمل كل المواقع السياحية والأثرية في الأردن من شماله إلى جنوبه


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